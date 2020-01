E se The Witcher di Netflix fosse uscito negli anni '90? L'eventuale sigla è un piccolo capolavoro (Di mercoledì 8 gennaio 2020) The Witcher di Netflix ha debuttato lo scorso mese ed è diventata una serie subito molto amata.Ora, uno dei fan, ha deciso di creare una sigla per la serie che ci mostra come sarebbe The Witcher se fosse uscito negli anni '90.Le creazioni dedicate alla serie Netflix sono numerose, basti pensare alle varie cover del famoso brano "Toss A Coin To Your Witcher", ora possiamo ammirare questo piccolo capolavoro che riporta le avventure di Geralt indietro di molti anni.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

