Cormezz: delusione Koulibaly e Manolas,17 errori in questo avvio di stagione (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il Napoli non solo non vince, ma continua ad incassare reti. Gli azzurri hanno infatti la sesta difesa della Serie A e subiscono gol da sette partite consecutive, neanche il cambio di allenatore in panchina sembra aver invertito questa tendenza, come sottolinea oggi il Corriere del Mezzogiorno. Manolas e Koulibaly sono la coppia su cui il Napoli aveva puntato quest’estate per dare continuità alla difesa dopo l’addio di Albiol. Ma fino ad oggi le promesse non sono state mantenute Il «partito di maggioranza» è formato da Manolas e Koulibaly che, con 17 errori da gol commessi, hanno inciso negativamente nel 51 per cento delle reti incassate dagli azzurri (complessivamente 29 tra campionato e Champions League, in 23 gare ufficiali). Si tratta di errori individuali, come quello di Manolas in occasione del gol di Lautaro Martinez, o di letture sbagliate condivise con altri ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Cormezz: delusione #Koulibaly e #Manolas,17 errori in questo avvio di stagione - ilNapolista -