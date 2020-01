Classifica Dakar 2020, Auto: Carlos Sainz in vetta, Al-Attiyah 2°, Peterhansel 3° si avvicina, più indietro Alonso (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La quarta tappa della Dakar 2020 è andata in archivio ed è stato il francese Stephane Peterhansel a imporsi, con classe e intelligenza. Il pilota della Mini, con questo risultato è terzo nella graduatoria generale comandata dal compagno di squadra Carlos Sainz, che precede di 3’03” il qatariano della Toyota Nasser Al-Attiyah e di 11’42” il citato Peterhansel. Più arretrato in Classifica Fernando Alonso con la Toyota, gravato di 2h59’27” dal vertice: un distacco accumulato soprattutto nella seconda stage per il danno alla sospensione. Di seguito la graduatoria aggiornata: Classifica Dakar 2020, Auto POS. N° EXP. DRIVE-TEAM MARK-MODEL TIME VARIATION PENALITY 1 305 Carlos Sainz LUCAS CRUZ BAHRAIN JCW X-RAID TEAM 15H 12′ 12” 2 300 NASSER AL-Attiyah MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 15H 15′ 15” + 00H 03′ ... Leggi la notizia su oasport

toyota_italia : 2° posto per @AlAttiyahN nella terza tappa della #Dakar2020! Il @TOYOTA_GR raggiunge così la 2° posizione in classi… - dakarbot : RT @zazoomnews: Classifica Dakar 2020 Moto: Ricky Brabec mantiene la vetta ma Kevin Benavides è vicino - #Classifica #Dakar #Moto: #Ricky… - zazoomnews : Classifica Dakar 2020 Moto: Ricky Brabec mantiene la vetta ma Kevin Benavides è vicino - #Classifica #Dakar #Moto:… -