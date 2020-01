Call of Duty Modern Warfare subito alla grande nel 2020, pronto a breve un grande update? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il 2019 è stato un anno particolarmente importante per Call of Duty Modern Warfare. Il nuovo capitolo della serie, sviluppato per l'occasione da Infinity Ward, ha infatti ristabilito le priorità del franchise. Abbandonate le ambientazioni (e le dinamiche ludiche) futuristiche, si è tornati a combattere una guerra videoludica contemporanea, con il gameplay che ovviamente si è adattato alle esigenze narrative della campagna per giocatore singolo. Modifiche importanti quelle operate dal team di sviluppo, che chiaramente non potevano non avere ripercussioni anche in quello che è il comparto di gioco multiplayer. E proprio su questo fronte tante sono le novità in arrivo, con Infinity Ward che non molla il colpo e mira ad aggiornare frequentemente la sua creatura. D'altronde la freschezza dei contenuti (e soprattutto la costanza) è la chiave per vincere, e Fortnite insegna. amazon ... Leggi la notizia su optimaitalia

