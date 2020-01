Calciomercato Napoli, Tonelli piace alla Sampdoria: le ultime (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, Tonelli piace alla Sampdoria: le ultime Secondo quanto riportato da Sky Sport, Tonelli potrebbe ben presto lasciare il Napoli. Gli azzurri hanno dato il via libera per la sua cessione: la Sampdoria è decisa a darlo tornare in blucerchiato. Il primo obiettivo sembrava essere Kjaer, in uscita dall’Atalanta, ma il ragazzo ha frenato. Su di lui infatti ci sono anche Cagliari e Milan, sicuramente più appetibili come mete, e di conseguenza l’affare con la Sampdoria potrebbe saltare. Lorenzo Tonelli è un profilo che offre garanzie, se al meglio della condizione, ed è proprio questo che la Sampdoria sta cercando di capire. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Montanari: “De Laurentiis ha scelto di investire nel Bari” UFFICIALE – Perugia, esonero per Oddo: scelto il nuovo tecnico, ci sarà lui per la gara al San Paolo Lobotka-Napoli, arriva ... Leggi la notizia su forzazzurri

DiMarzio : Le ultime sul #Calciomercato del #Napoli ?? - DiMarzio : #Napoli, incontro finito per #Amrabat: distanza sulla durata del contratto ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, in corso l'incontro con gli agenti di #Amrabat -