Banca Mediolanum, nel 2019 raccolta netta di 4,1 mld (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Milano, 8 gen. (Adnkronos) – La raccolta netta totale di Banca Mediolanum nel 2019 sale a 4,1 miliardi per, dopo il mese di dicembre, che ha registrato sottoscrizioni totali per 810 milioni, mentre la raccolta netta in risparmio gestito si attesta a 426 milioni. In tutto, la raccolta netta in risparmio gestito si attesta a 3 miliardi nel 2019. A dicembre, le erogazioni di mutui e prestiti a favore della clientela salgono nel mese a 263 milioni, per un totale 2019 di quasi 2,7 miliardi. “Gli ottimi risultati commerciali di dicembre chiudono un anno estremamente positivo, che vede sia la raccolta totale sia la gestita in linea con l’anno precedente, rispettivamente a 4,1 e 3 miliardi di flussi complessivi, in un anno in cui in generale le famiglie si sono mosse con estrema cautela nella gestione del proprio risparmio”, afferma Massimo Doris, amministratore ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

