Atp Cup 2020: tutte le qualificate per i quarti di finale e gli accoppiamenti. Tabellone, programma, orari e tv (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Si è conclusa la fase di qualificazione dell’Atp Cup 2020, da domani 9 gennaio inizierà l’attesissima fase a eliminazione diretta. Sarà Sidney ad ospitare l’ultima parte della competizione che vedrà il culmine nella finale di domenica 12 gennaio. Sono stati sei lunghi e intensi giorni di partite, sfide e incroci tra alcuni dei migliori tennisti al mondo. L’Italia è stata eliminata, non è bastato il secondo posto nel proprio girone. Sono rimaste in corsa alcune delle big di questo sport come la Spagna, che solo poche settimane fa ha vinto la Coppa Davis, la Serbia di Novak Djokovic e i padroni di casa dell’Australia guidati dal giovane De Minaur. Di seguito Tabellone, programma e calendario della fase ad eliminazione diretta dell’ATP Cup 2020. La fase a eliminazione diretta sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennisTV (canale 64 del digitale terrestre e 224 ... Leggi la notizia su oasport

