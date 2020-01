Anziana trovata morta in casa a Riccione: nipote confessa omicidio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un’Anziana di 88 anni è stata trovata morta nella sua casa situata in Via Chieti a Riccione. In un lungo interrogatorio il nipote ha confessato di averla uccisa ed è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Anziana trovata morta in casa a Riccione Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 11.30 di martedì 7 gennaio dopo che a dare l’allarme era stato lo stesso nipote, corso dalla vicina a chiedere aiuto. A quel punto il 118 e i Carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato il cadavere della donna e chiamato il medico legale. Un primo esame sul corpo della donna, Rosa Santucci, aveva rilevato una profonda ferita all’occhio. In casa non vi erano però segni di effrazione e tutto era in ordine, motivo per cui inizialmente non si pensava ad un omicidio. Mentre le forze dell’ordine effettuavano i dovuti rilievi, i colleghi ... Leggi la notizia su notizie

notizieit : Anziana trovata morta in casa a Riccione: nipote confessa omicidio - news_bologna : Riccione, anziana trovata morta in casa: probabile omicidio - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Riccione, anziana trovata morta in casa con una ferita alla testa: i carabinieri indagano per omicidio #riccione http… -