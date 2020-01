Antonella Elia al GF Vip 4 2020: biografia, vita privata e chi è (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Antonella Elia al GF Vip 4 2020: biografia, vita privata e chi è Torna finalmente il Grande Fratello VIP! Il conto alla rovescia si è ufficialmente concluso e mercoledì 8 gennaio tornerà a intrattenere il pubblico, con la conduzione di Alfonso Signorini, fiancheggiato da Wanda Nara e Pupo in qualità di opinionisti. Il cast è già stato annunciato e insieme ai nomi dei vari concorrenti si legge quello di Antonella Elia, attrice, conduttrice e showgirl. La biografia di Antonella Elia Non è ancora maggiorenne quando – nel 1979 – Antonella perde il padre, di professione avvocato, nello stesso incidente stradale sull’Autostrada dei Fiori in cui muore Paolo Barison, ex calciatore di Milan, Roma e Sampdoria. Già orfana di madre, la futura celebrità rimane senza genitori. Nonostante la tragedia, consegue di lì a poco la maturità classica. La carriera della Elia comincia a ... Leggi la notizia su termometropolitico

