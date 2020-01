Andrea Denver: chi è, età, Grande Fratello Vip, Instagram (Di mercoledì 8 gennaio 2020) È laureato, voleva fare il giornalista ma poi si è ritrovato – e con quei pettorali non c’era altra strada – a fare il modello da oltre un milione e 200mila follower su Instagram. L’unico difetto di Andrea Denver è forse che si vergogna delle sue origini italiane, visto che all’anagrafe fa Andrea Salerno. Tra i partecipanti meno conosciuti dal Grande pubblico tra quelli che puntano alla vittoria al Grande Fratello Vip, Andrea può vantare in curriculum di avere letteralmente ‘trovato l’America’ in Usa, dove ha posato per Ugo Boss, MAC Cosmetics, Brooks Brothers, e Colcc. Inoltre, ha in curriculum l’avere partecipato a video con Jennifer Lopez e Taylor Swift. LEGGI ANCHE: Chi è Giorgia Duro, la moglie di Andrea Belotti. Nato il 3 maggio del 1991 a Verona, è alto 188 centimetri, pesa 82 chilogrammi – un figurino insomma – ha un occhio verde e uno marrone, i capelli ... Leggi la notizia su cronacasocial

