Allenatore Malaga: Victor Sanchez del Amo sospeso per video hot (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Victor Sanchez del Amo, Allenatore del Malaga, squadra che partecipa alla Liga spagnola, è stato sospeso dal suo incarico dopo che un suo video dai contenuti espliciti è stato diffuso attraverso i social network. A renderlo noto è la stessa società andalusa attraverso un comunicato: “Sulla base degli eventi recentemente scoperti che non sono ancora stati verificati, il Malaga CF sospende immediatamente l’Allenatore Victor Sanchez del Amo fino a quando l’indagine non chiarirà la vicenda”. Il tecnico spagnolo, attraverso i suoi profili social, aveva pubblicato un post per spiegare la situazione. Victor Sanchez del Amo ha scritto quanto segue: “Desidero informare che sono vittima di un delitto contro la mia intimità con molestie e minacce di estorsione. La cosa è in mano alla polizia e mi attengo alle loro istruzioni. Allo stesso modo ci tengo a sottolineare ... Leggi la notizia su notizie

