Torre del Greco | scomparso Luigi Mario Favoloso | ex fidanzato di Nina Moric ed ex Grande

Luigi Favoloso scomparso da Torre del Greco - avvistato su un treno per Milano - : Francesca Galici Un telespettatore di Pomeriggio5 ha inviato in diretta uno scatto di Luigi Mario Favoloso in treno, il 29 dicembre, diretto a Milano; la madre avrebbe confermato che quello sarebbe il figlio Luigi Mario Favoloso sta bene o, almeno, non è sparito nel nulla. Barbara d'Urso ha aperto la nuova stagione di Pomeriggio5 con la notizia della scomparsa dell'ex compagno di Nina Moric da Torre del Greco lo scorso 29 dicembre. ...

Torre del Greco - ritrovato il Bambin Gesù rubato dal presepe della chiesa : ritrovato il Bambin Gesù rubato dalla chiesa di San Michele Arcangelo di Torre del Greco lo scorso 2 gennaio: era in casa di un uomo del posto, con precedenti di polizia, non lontano dalla chiesa stessa. L'uomo è stato rintracciato grazie alle telecamere di video-sorveglianza della zona e denunciato per furto aggravato.Continua a leggere

La storia del piccolo Attila il chihuahua ucciso dai ladri a Torre Boldone : abbaia durante il furto - lo affogano nel water : Il chihuahua Attila tristemente protagonista oggi dalla cronaca italiana. Era stato il regalo per una bambina a Natale, avrebbe dovuto portare allegria e gioia in una casa ma purtroppo la sua vita è durata molto poco a causa di persone spietate. Criminali che, non solo si sono introdotti in una abitazione per rubare commettendo già un gravissimo reato, ma hanno anche ucciso il povero cagnolino. La sua unica colpa: quella di abbaiare mentre loro ...

Capodanno folle a Torre del Greco : identificati gli autori del gesto : Tempo di lettura: 1 minutoTorre del Greco (Na) – I festeggiamenti folli per Capodanno a Torre del Greco hanno fatto il giro del web (clicca qui). Ebbene, gli autori sono stati identificati dalle autorità e si sta procedendo con le denunce. Lo comunica il Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Fortunatamente gli autori di quei comportamenti barbari che hanno devastato una strada e ...

Autismo - apre un nuovo ambulatorio all’ospedale Maresca di Torre del Greco : Un nuovo ambulatorio per le diagnosi precoci dei disturbi dello spettro autistico sarà inaugurato mercoledì 8 gennaio all'interno dell'ospedale Maresca di Torre del Greco. Presenti, oltre ai vertici dell'Asl Napoli 3 Sud, anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca (Partito Democratico).Continua a leggere

Torre del Greco - investito da una moto - morto il padre dell’assessore Ventimiglia : Non ce l'ha fatta Antonio Ventimiglia, l'uomo di 82 anni investito da una motocicletta nella mattinata di oggi, 2 gennaio, in via Salvatore Noto, a Torre del Greco (Napoli); ricoverato al Cardarelli, è deceduto dopo alcune ore per le gravi ferite. Era il padre dell'assessore comunale Novella Ventimiglia.Continua a leggere

Torre del Greco - lancia i botti dal balcone e ferisce una bambina di 3 anni : Una bambina di 3 anni è stata ferita dallo scoppio di un petardo lanciato da un terrazzino a Torre del Greco (Napoli) la sera del 31 dicembre; feriti anche il padre, la madre e la zia. Gli agenti del locale commissariato hanno individuato e denunciato il responsabile, si tratta di un uomo di 45 anni del posto.Continua a leggere

Torre del Greco - vergogna Capodanno : musica neomelodica - botti e roghi di rifiuti in strada : A Torre del Greco (Napoli) durante i festeggiamenti di Capodanno, la strada si è trasformata in un campo di battaglia: giovani seminudi che urlavano e lanciavano petardi, roghi di rifiuti, musica neomelodica a tutto volume. Sull'episodio sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine, per identificare i responsabili.Continua a leggere

L’Associazione Ossigeno aspetta la Befana alla Torre dell’Orologio con i bambini della città : Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Un intero pomeriggio dedicato ai bambini. È la prima iniziativa del nuovo anno messa in campo dalla sezione giovani delL’Associazione culturale Ossigeno, presieduta da Luca Cipriano. Domenica 5 gennaio (ore 16:00) Ossigeno Young, coordinato da Antonio Dello Iaco e Benedetta De Maio, chiameranno a raccolta tutti i bambini della città, invitati a riunirsi ai piedi della Torre dell’Orologio. Qui ...

Delio Rossi sul Napoli : ”Con Torreira si completerebbe un reparto perfetto” : Rossi: il Napoli ha nelle sue corde il 4-3-3 perché possiede i giocatori esterni, centrocampisti ed attaccanti, se arrivasse Torreira si completerebbe un reparto perfetto per quel sistema di gioco Delio Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli, del mercato del club azzurro con un eventuale arrivo di Torreira, della Lazio e di altro. Queste le sue parole: IL Napoli DOPO LA SOSTA “Non sarà ...

Sparisce Gesù Bambino a Torre del Greco - i fedeli insorgono : Qualcuno ha rubato la statua di Gesù Bambino nella chiesa di Sant’Antonio da Padova di Torre del Greco, i fedeli sono indignati, un foglio dentro la mangiatoia come risposta ai ladri. I soliti ignoti si fanno un pò di pubblicità ai danni dei tanti fedeli che abitano la comunità di Torre del Greco (Napoli). Scelgono […] L'articolo Sparisce Gesù Bambino a Torre del Greco, i fedeli insorgono proviene da www.meteoweek.com.

