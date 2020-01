Strage in Valle Aurina, una delle vittime aveva sconfitto il cancro (Di martedì 7 gennaio 2020) La tragedia di Valle Aurina non smette di lasciare senza parole. Ieri il bilancio si è aggravato ulteriormente: una 21enne che risultava tra le persone ricoverate in pericolo di vita nella clinica universitaria di Innsbruck è morta. Anche lei era stata travolta dall’auto di un ragazzo 27enne. Subito dopo lo scontro erano 6 i ragazzi che hanno perso la vita nelle ore successive all’incidente, altri 11 risultavano feriti. Janine è una delle vittime di quello scontro, aveva da poco vinto la sua lotta contro il cancro. La lotta di Janine Janine aveva 22 anni ed era una studentessa di ingegneria a Bochum, in Germania. È morta investita nella provincia di Bolzano, prima era sopravvissuta a una lunga battaglia contro il cancro. In passato era stata costretta a sei cicli di chemioterapia. Nel suo blog raccontava la sua lotta: “Un sorriso, un sorriso unico… non c’è niente di più bello che ... Leggi la notizia su thesocialpost

