Sono davvero particolari questi speaker e queste cuffie di Panasonic, Technics, JBL e Belkin (Di martedì 7 gennaio 2020) Panasonic e Technics svelano tre auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore, JBL presenta gli speaker L82 dal design retro, mentre Belkin annuncia Soundform Elite, un altoparlante intelligente con Google Assistant e un caricabatterie wireless in un unico prodotto. L'articolo Sono davvero particolari questi speaker e queste cuffie di Panasonic, Technics, JBL e Belkin proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

