Smog: a Torino stop ai diesel Euro 5 (Di martedì 7 gennaio 2020) Mercoledì 8 gennaio a Torino scattano, per la prima volta nella stagione, le misure anti Smog che terranno ferme anche le vetture diesel Euro 5 nel capoluogo e nei 22 comuni della cintura che aderiscono al tavolo sulla qualità dell’aria della Città metropolitana. Dopo le deroghe in occasione delle festività natalizie, dall’8 gennaio rientrano infatti a pieno regime le rigide misure per ridurre lo Smog che ha superato i 50 microgrammi al metro cubo. Smog: misure rigide a Torino L’Arpa sta effettuando nuove rilevazioni dell’aria e al momento i risultati sono preoccupanti: i livelli di Pm10 nell’atmosfera sono costantemente oltre il limite dei 50 microgrammi al metro cubo dal 27 dicembre. Per il Capodanno è stata concessa una deroga, ma già il 2 gennaio è scattato il blocco ai veicoli diesel Euro 4, circa 185 mila. All’undicesimo giorno consecutivo di ... Leggi la notizia su notizie

SkyTG24 : Smog a #Torino, livello 'rosso': fermi i diesel euro5 - maxgreco : RT @lo_spiffero: #Smog a #Torino si fermano anche i Diesel Euro 5 - SupposteRette : RT @c_appendino: #RT @TorinoClick: Domani e giovedì al blocco dei diesel euro4 si aggiunge il blocco di diesel euro5 e benzina euro1, dopo… -