Sanremo 2020, cantanti e canzoni in gara (Di martedì 7 gennaio 2020) Come sarà il Festival di Sanremo 2020? A meno di un mese dalla kermesse canora, prevista dal 4 all'8 febbraio, gli aggettivi già si sprecano, tra critici obiettivi, detrattori per sport e entusiasti per tradizione, tuttavia si potrebbe concordare su «sorprendente», secondo quanto aveva detto Amadeus del "suo" Festival (da conduttore e direttore artistico): «quella che farò non sarà e non potrà essere una kermesse come quelle viste finora. Ci sarà spazio per l’improvvisazione ma soprattutto alle sorprese». Eppure da lui, uno dei conduttori più amati e familiari della tv italiana, non ci si aspettava grandi gesti ribelli, ma è stato proprio Amadeus, invece, a svelare i nomi dei cantanti in gara – i "Campioni", più noti come "Big" – in anticipo, a fine anno, anziché ... Leggi la notizia su gqitalia

fattoquotidiano : Sanremo, Rula Jebreal: “La Rai voleva che rinunciassi spontaneamente, ho rifiutato. Attacchi partiti da persone vic… - GabrieleMuccino : La Rai dice di no alla presenza di @rulajebreal a @Sanremo_2020 Si perde un’occasione preziosa per conoscere il mon… - fattoquotidiano : Polemiche sul caso #RulaJebreal a Sanremo: l'invito potrebbe essere ritirato e il ministro Patuanelli parla di 'cen… -