Pamela Prati, spunta il logo ‘Live’ sulla locandina: Mediaset all’oscuro di tutto (Di martedì 7 gennaio 2020) Pamela Prati sarà ospite di una serata in discoteca, nella locandina si vede anche il logo di Live, Mediaset non sa nulla Si torna a parlare ancora una volta di Pamela Prati, per mesi la showgirl si era protagonista di un grosso scandalo per via della sia finta storia d’amore con Mark Caltagirone. Quando è stato scoperto che l’uomo in realtà non esiste, la Prati si è sempre definita una vittima. A detta sua è stata plagiata e truffata, lei credeva davvero che avrebbe sposato Mark. Nelle ultime ore si è molto parlato della locandina di una serata in discoteca dove Pamela Prati sarà ospite il 16 gennaio. Fin qui nulla di strano, se non fosse che sulla locandina c’è il logo di Live, programma condotto da Barbara d’Urso su Canale 5. A quanto pare Mediaset non sapeva nulla di tutto ciò, nessuno avrebbe infatti autorizzato l’utilizzio del logo della trasmissione. ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

