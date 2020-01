Napoli, festa per i bambini a Forcella: la befana arriva al Trianon (Di martedì 7 gennaio 2020) Sarà il Coro della Città Di Napoli diretto dal maestro Carlo Morelli ad animare domani alle 19,30 al Teatro Trianon Viviani di Forcella la festa dei bimbi del Centro Storico. L’iniziativa intitolata “Dona un giocattolo… che regala un sorriso”, giunta alla sua XXII edizione, è promossa dall’Asso.Gio.Ca. (Associazione Gioventù Cattolica) con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli. Durante la serata, presentata da Veronica Mazza, verrà spiegato il progetto “Onda musicale” che prende il via con la fondazione Fare Chiesa e Città, l’associazione ad Alta Voce e l’associazione Nuova Orchestra Scarlatti. I bambini, nel corso della serata, riceveranno i giocattoli nuovi raccolti grazie alla sensibilità di tanti, presso la sede dell’Associazione (in piazza S. Eligio 3); presso il Centro di pastorale giovanile del Vomero Shekinà (in via san ... Leggi la notizia su ildenaro

giacomocatania5 : RT @severino_nappi: Quattro casi in due giorni: l’ultimo in un luogo molto frequentato. Le aggressioni al personale sanitario in Campania,… - federica_nasi : RT @severino_nappi: Quattro casi in due giorni: l’ultimo in un luogo molto frequentato. Le aggressioni al personale sanitario in Campania,… - _Azzurra_87 : RT @severino_nappi: Quattro casi in due giorni: l’ultimo in un luogo molto frequentato. Le aggressioni al personale sanitario in Campania,… -