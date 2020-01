LIVE Italia-Usa 1-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: inizia Fognini-Isner, Travaglia vittorioso su Fritz (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:38 Ricordiamo il conto dei precedenti tra Fognini e Isner: 0-2, ma entrambe le partite sono datate, nel 2012 e 2016. 12:35 Diamo uno sguardo a quello che sta accadendo sugli altri campi: in Grecia-Australia (0-1) Nick Kyrgios è avanti 7-6 (7) 2-2 su Stefanos Tsitsipas, mentre devono ancora scendere in campo i doppi di Belgio e Bulgaria, che sono sull’1-1 a Sydney. 12:31 Tra poco, dunque, scenderanno in campo Fabio Fognini e John Isner. Travaglia, con questo successo, guadagna 65 punti per aver battuto un giocatore compreso tra il numero 11 e il numero 25 del ranking ATP, dal momento che Fritz è 22. E anche se l’Italia è ufficialmente eliminata, perché le combinazioni dei risultati precedenti impediscono agli azzurri di essere tra le migliori due seconde, questo aspetto dei bonus points rende ancora significativa la ... Leggi la notizia su oasport

