LIVE Brescia-Patrasso 26-18, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: gran secondo quarto della Germani che con un parziale di 16-8 è avanti all’intervallo (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.22 A tra poco per la ripresa del match. 21.20 I numeri dal campo, Brescia: 8/21 da 2, 2/10 le triple e 4/6 a cronometro fermo. Promitheas: 4/16 dal campo, 2/16 dall’arco e dalla lunetta 4/6. 21.17 Termina un primo tempo in cui si è segnato veramente poco, 26-18 il punteggio in favore di una Brescia che è uscita soprattutto nel secondo periodo. Luca Vitali trascina i biancoblù con 8 punti frutto di due triple e due liberi, oltre a tre assist. Robinson sbaglia dall’arco, finisce un gran secondo quarto di Brescia che costringe gli avversari a soli 3 punti nel periodo, 16-3 il parziale. 26-18 2/2 Vitali, ora l’ultima azione per Patrasso, Giatras chiama time-out per disegnare gli ultimi 10 secondi. Luca Vitali in lunetta. 24-18 AWUDU ABASS, arresto, tiro, canestro, massimo vantaggio Brescia a 47″ dalla sirena di metà ... Leggi la notizia su oasport

