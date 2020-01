Liberamente Insieme: “Costa candidato alla Regione, non c’è bisogno di chi pulisce spiagge” (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’Associazione Liberamente Insieme, a firma dell’avvocato Oreste Agosto. “Non vale più nulla: principi, regole, tutto calpestato dallo pseudo partito della Casaleggio ed associati. Doppi, triplici incarichi e conservazione delle poltrone, ecco che cosa oggi rappresenta un movimento che ha tradito gli italiani. Meritocrazia, una parola detta tanto per dire. Oggi ci vogliono propinare a governatore della Campania il Ministro dell’ambiente. Cosa ha fatto sino ad ora il capo dell’importante dicastero non lo sappiamo. A Salerno non lo abbiamo mai visto, nonostante le specifiche competenze di legge che sono attribuite al suo ministero, dalla valorizzazione tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, della fascia costiera, delle acque sotterranee, alla valorizzazione delle ... Leggi la notizia su anteprima24

