L’attore di Riverdale Charles Melton risponde alle domande di Google (Di martedì 7 gennaio 2020) Ogni generazione ha il suo teen drama di riferimento, e dal 2017 anche il pubblico italiano segue con passione Riverdale, la serie statunitense che ha visto nel suo cast anche il compianto Luke Perry. Gli eventi incalzano nell’immaginaria cittadina che dà il titolo allo show, un altro posto in cui le dinamiche padri e figli vanno in scena tra amori, incontri e persino omicidi. E nel cast di Riverdale spicca l’attore Charles Melton, sul grande schermo nel 2019 con la pellicola The Sun Is Also a Star. Anche la vita di Melton è un po’ una vita da film, come racconta lui stesso in questa Autocomplete Interview, in cui affronta le domande che lo riguardano affidate a Google dagli internauti. Molte curiosità vertono sulle sue origini: come racconta lui stesso, è nato nel 1991 in Alaska da madre sudcoreana e padre statunitense, e attualmente si divide tra San Francisco e ... Leggi la notizia su wired

_Iamalsoawe_ : State male 2.0 Apparte il fatto che è molto simpatico, ma poi solo perchè vi sta antipatico non riuscite a distingu… -