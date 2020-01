Juventus, Rabiot: «Dopo l’inizio, miglioro sempre di più» (Di martedì 7 gennaio 2020) Il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, parla della sua prestazione contro il Cagliari: ecco le sue parole Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di Juventus TV Dopo la vittoria contro il Cagliari, in cui ha giocato dal primo minuto. «Si mi sento molto bene, Dopo l’inizio della stagione miglioro sempre di più. Anche in allenamento mi sento molto bene, tutto va bene. Quando gioco posso dimostrare le mie qualità e aiutare la squadra. In futuro saranno molto importante le prestazioni del centrocampo». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

