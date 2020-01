Incredibile Alienware UFO al CES 2020: il PC da gaming come (e meglio) di Nintendo Switch (Di martedì 7 gennaio 2020) Non solo PlayStation 5. Anche Alienware UFO è stato tra i grandi protagonisti del CES 2020. Almeno per quanto riguarda l'area gaming. Se Sony ha svelato il logo e confermato le caratteristiche tecniche della sua console di prossima generazione in occasione del Consumer Electronics Show - qui per recuperare tutte le novità dalla conferenza dedicata -, il colosso DELL ha invece optato per entusiasmare stampa, addetti ai lavori e semplici curiosi - presenti di persona o collegati da casa in diretta streaming - con un PC da gaming assai particolare. E che, essendo per il momento solo un prototipo, non poteva che farsi spazio proprio nel corso della kermesse dedicata fin dagli anni '60 all'evoluzione tecnologica nei campi più disparati. come già dicevamo, si tratta di Alienware UFO, un personal computer pensato espressamente per i videogiochi e che, per il suo concept, ricorda assai da ... Leggi la notizia su optimaitalia

