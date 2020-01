Golf, PGA Tour 2020: Justin Thomas guida il fied del Sony Open in Hawaii, assente Francesco Molinari (Di martedì 7 gennaio 2020) Il PGA Tour si prepara per la seconda parte della coppia di tornei hawaiani di inizio stagione 2020. Superato il Sentry Tournament of Champions, vinto da Justin Thomas al playoff, ci si sposta ora per il Sony Open in Hawaii sullo storico campo par 70 del Waialae Country Club che ospita il circuito americano per la 55esima volta nella sua storia. E proprio il ventiseienne del Kentucky, appena diventato il più titolato under 30 in attività sul PGA Tour con dodici affermazioni, sarà il grande favorito anche questa settimana. Accanto a lui tra i papabili vincitori si inseriscono altri due atleti a stelle e strisce di grande caratura come il campione 2019 Matt Kuchar, il già due volte vincitore questa stagione Brendon Todd (Bermuda Championship e Mayakoba Golf Classic). Non sarà invece al via il nostro Francesco Molinari, che si era iscritto sia al Sentry che al Sony Open salvo ... Leggi la notizia su oasport

