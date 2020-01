Elisa De Panicis: età, altezza, peso, fidanzato e figli (Di martedì 7 gennaio 2020) Elisa De Panicis è stata tra gli ultimi concorrenti del Grande Fratello Vip 4 a essere ufficializzati. Modella e influencer, il suo profilo Instagram è seguito da oltre un milione di follower, Elisa De Panicis è famosa per aver partecipato a Uomini e Donne (era il 2011) ma soprattutto per aver preso parte all’edizione 2015 di Supervivientes, ovvero l’Isola dei Famosi in versione spagnola. Dopo le prime tre edizioni condotte da Ilary Blasi quest’anno al timone del Grande Fratello Vip c’è Alfonso Signorini, già ospite fisso del programma, il quale è affiancato dall’inedita coppia di opinionisti formata da Wanda Nara e il cantante Pupo. Ma torniamo a Elisa De Panicis. La giovane è nota al pubblico italiano per la sua partecipazione a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice di Alessio Lo Passo, ma riscosso molta popolarità in Spagna, dove nel 2015 ha partecipato a ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

