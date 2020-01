Consiglio comunale: maggioranza e giunta a pranzo con i De Luca (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi rinnova la tradizione dell’appuntamento post natalizio tra il presidente della Regione Campania, il primogenito Piero De Luca, parlamentare del Pd ed i rappresentanti della maggioranza che siedono a Palazzo di Città. Tutti gli assessori, il sindaco ed i consiglieri comunali di Salerno che sostengono l’operato del sindaco Vincenzo Napoli sono stati, infatti, invitati oggi alle 13, 30 al Ristorante del Golfo a Salerno per il pranzo post natalizio. Una tradizione che va avanti da diversi anni e che, in questo caso, sarà un’occasione anche per serrare le fila in vista delle elezioni regionali in Campania attese per maggio. Anche oggi viene pubblicato un sondaggio che vede in netta superiorità la vittoria del candidato di centro destra sulla possibile riconferma del governatore. Ed anche se il presidente Vincenzo De Luca ... Leggi la notizia su anteprima24

