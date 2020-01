Brad Pitt e Jennifer Aniston oggi: che rapporto hanno? (Di martedì 7 gennaio 2020) Brad Pitt e Jennifer Aniston ai Golden Globe 2020Brad Pitt e Jennifer Aniston ai Golden Globe 2020Brad Pitt e Jennifer Aniston ai Golden Globe 2020Brad Pitt e Jennifer Aniston ai Golden Globe 2020Brad Pitt e Jennifer Aniston ai Golden Globe 2020Brad Pitt e Jennifer Aniston ai Golden Globe 2020Brad Pitt e Jennifer Aniston ai Golden Globe 2020Brad Pitt e Jennifer Aniston ai Golden Globe 2020Brad Pitt e Jennifer Aniston ai Golden Globe 2020Brad Pitt e Jennifer Aniston ai Golden Globe 2020Brad Pitt e Jennifer Aniston ai Golden Globe 2020Il finale da favola non c’è stato ed è probabile che non ci sarà con buona pace del team Jen+Brad, ma mai dire mai! Intanto l’ex coppia più famosa di Hollywood – Jennifer Aniston e Brad Pitt – insegna come il tempo possa davvero far bene. Soprattutto quando l’arrivo di nuovo ex (Angelina Jolie, in questo caso) inevitabilmente ... Leggi la notizia su vanityfair

team_world : “Comunque, io ti avrei fatto un po’ di spazio sulla zattera” -Brad Pitt a Leonardo DiCaprio, #GoldenGlobes 2020 Ec… - The_SadChild : Hanno foto in pic degne di monster&co. Si metto in gruppo e insultano una donna. Parlano di voti e di scopate come… - gloria_13h : RT @swanvrose: il discorso di brad pitt e il modo in cui ringrazia leo, sono due cuoricini, la reference al titanic poi piango #GoldenGlobe… -