Benevento, si torna a sudare: giallorossi partiti per il ritiro di Roma (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Le vacanze sono finite, è tempo di tornare a correre e sudare. Il Benevento si è radunato nel pomeriggio odierno allo stadio “Ciro Vigorito” ed è partito per il ritiro di Roma dove Inzaghi e lo staff tecnico inizieranno a preparare il girone di ritorno. Nella Capitale la Strega rimarrà per quattro giorni per poi tornare nel Sannio e mettere nel mirino il match con il Pisa, in programma per il 19 gennaio (ore 21). Alla truppa giallorossa si è aggregato anche Gabriele Moncini, prelevato nelle ultime ore dalla Spal. E’ l’unico volto nuovo a disposizione di Inzaghi per il momento, con il direttore sportivo Pasquale Foggia che conta di regalare all’allenatore anche il sostituto di Luca Antei. Il difensore, logicamente, non prenderà parte al ritiro Romano dovendosi sottoporre, il 17 gennaio a Innsbruck, a un intervento ... Leggi la notizia su anteprima24

