Attacco Iran a basi Usa, in allerta Patriot in Kuwait (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – Dopo , in tutte le basi e le sedi diplomatiche in Kuwait è stato innalzato il livello di allarme e sono state messe in stato di allerta le batterie di Patriot antimissile per possibili attacchi con droni o di gruppi armati provenienti dall’Iraq. Lo dicono all’Adnkronos fonti di intelligence, che al momento definiscono stabile la situazione. L'articolo Attacco Iran a basi Usa, in allerta Patriot in Kuwait proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

