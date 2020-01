Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×10: tutti i protagonisti in pericolo (Di martedì 7 gennaio 2020) Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×10: la trama del primo episodio dell’anno Assente dai teleschermi americani dal 21 novembre, Grey’s Anatomy si appresta a riprendere la consueta programmazione giovedì 23 gennaio. Per quella data la ABC proporrà infatti il primo episodio dell’anno che, per l’occasione, consisterà in un crossover-event con Station 19. Lo speciale di ben due ore seguirà le vicende dei protagonisti alle prese con il difficile tentativo di salvare la vita dei compagni rimasti feriti durante il disastroso incidente del finale invernale. Se la trama della season premiere di Station 19 rimane un mistero, il network ha appena diffuso la sinossi ufficiale di Grey’s Anatomy 16×10. La puntata, intitolata “Help me through the night“, racconterà gli avvenimenti immediatamente successivi all’estrazione dei feriti. Come ... Leggi la notizia su lanostratv

