Andrea Magnani: la storia della minaccia a Salvini con una pistola che non esiste (Di martedì 7 gennaio 2020) Ieri la Lega ha fatto circolare il tweet di un certo Andrea Magnani che ha minacciato di morte Matteo Salvini: «Spero che il primo vero terrorista ti faccia fuori, così impari a dare aria hai (sic) denti, comunque ti aspetto a Cesena ce pronto un 7.57 magnum, fidati che fara centro…. coglione, pensaci bene noi non ti voglamo in casa nostra…». Il tweet risale al 3 gennaio scorso e la 7,57 magnum è una pistola inesistente (probabilmente il tizio voleva riferirsi alla più famosa .357 Magnum). Di certo c’è che le radici culturali di Andrea Magnani sembrano piuttosto chiare. Ha infatti risposto ad alcuni tweet di Meloni e Salvini postando questa immagine: Quella che vedete al centro è infatti un’immagine degli Arditi della prima guerra mondiale. Leggi anche: «Elisabetta Trenta è ancora nella casa del ministero della Difesa» L'articolo Andrea Magnani: la storia ... Leggi la notizia su nextquotidiano

Sparpagli : RT @YesIKnowMyWay65: Questo Andrea Magnani è un profilo creato a settembre 2019, pochissimi follower, timeline tipica da sostenitore del ca… - marmelyr : RT @scastaldi9: @albertopetro2 @yianniseinstein @BaroneZaza70 @smarucci461 @martinis2018 @CaterinaCategio @Rebeka80721106 @anthony77631293… - Soulslayers1 : RT @YesIKnowMyWay65: Questo Andrea Magnani è un profilo creato a settembre 2019, pochissimi follower, timeline tipica da sostenitore del ca… -