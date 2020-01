Ancelotti a fumetti sul Guardian: all’Everton è già una missione da incubo (Di martedì 7 gennaio 2020) “Take on me…”. Che diventa un attimo dopo “Take me on” sul viso trasfigurato dell’uomo prima incravattato che poi si denuda, usa la cravatta come una bandana e lo insegue. “Prendimi… Prendi me!”. Una mano dal pavimento agguanta una gamba di Carlo Ancelotti, come in un film horror. Ma lui indossa sempre la stessa “espressione comica permanentemente sbalordita”, col sopracciglio alzato tipico del tecnico che “sembra strappato da una pagina di un fumetto”. Così il Guardian disegna il tecnico dell’Everton facendone una striscia satirica sul proprio sito. “Nonostante la bella partenza del suo regno all’Averton – scrive l’autore nella didascalia – la sconfitta in FA Cup (con la squadra B del Liverpool) ha fatto capire al tecnico la portata della missione che lo attende in ... Leggi la notizia su ilnapolista

