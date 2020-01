Abbiamo visitato Obsidian per vedere quanto è cambiata dopo l'acquisizione di Microsoft - articolo (Di martedì 7 gennaio 2020) Abbiamo fatto visita a Obsidian Entertainment per il reveal del primo gioco pubblicato sotto la nuova proprietà di Microsoft. Se ricordate, The Outer Worlds è stato pubblicato da Private Division, l'etichetta di Take-Two deputata alle partnership con studi indipendenti (Obsidian era indipendente al momento della sigla di quell'accordo). Questo, quindi, è stato un momento importante.Per quanto riguarda il gioco in sé, non era un grosso progetto: Grounded è un survival game sviluppato da un piccolo team sulla scia del film Honey I Shrunk. Ma Abbiamo avuto la possibilità di sbirciare nello studio e vedere cosa è cambiato dopo l'acquisizione e dall'ultima volta che l'Abbiamo visitato nell'agosto del 2017. In sostanza la risposta è "non molto", il che è incoraggiante. Obsidian ha sede ancora nello stesso ufficio, situato nella stranamente perfetta città di Irvine in California, e nemmeno la ... Leggi la notizia su eurogamer

