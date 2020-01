Violet Grohl canta Heart-Shaped Box durante la reunion dei Nirvana (video) (Di lunedì 6 gennaio 2020) Violet Grohl canta Heart-Shaped Box dei Nirvana durante la serata in cui la band si è riunita in occasione dell'evento Heaven Is Rock And Roll tenutosi al Palladium sabato 4 gennaio. Allo show, tra i tanti Dave Grohl & Friends, hanno partecipato il cantautore Beck e St.Vincent, e alle loro spalle c'erano i superstiti della band orfana di Kurt Cobain: Dave Grohl dei Foo Fighters alla batteria, Krist Novoselic al basso e Pat Smear alla chitarra. La formazione si è esibita in 5 brani e il primo della scaletta è stato Lithium interpretato da Beck alla chitarra e da St.Vincent alla voce. Il cantautore di Loser ha poi cantato la popolare In Bloom con St.Vincent ai cori, per poi continuare con Been A Son, dall'album Incesticide (1992) prima di cedere il palco alla figlia 13enne di Dave Grohl, Violet, che in compagnia di tutti i musicisti ha cantato la struggente e decadente ... Leggi la notizia su optimaitalia

