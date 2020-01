Un Game Pass su ogni dispositivo, è questo l'obiettivo di Microsoft (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il lancio di Xbox Game Pass nel 2017 ha segnato l'inizio di una nuova era per Microsoft nel settore dei giochi. Ha rappresentato un grande cambiamento nel loro modello di business e, come ci si aspetterebbe, la società di Redmond non ha intenzione di lasciare che il servizio svanisca.Durante un'intervista con il Washington Post, il responsabile del marketing dei servizi di gioco di Microsoft Ben Decker ha affermato che Game Pass è lungi dall'essere solo un esperimento per l'azienda, che invece continuerà a investire nel servizio per molto, molto tempo a venire, per la misura in cui si accerterà che sia disponibile su tutti i "prodotti" che Microsoft realizzerà in futuro."Siamo impegnati a rendere disponibile Game Pass per la prossima generazione", ha dichiarato Decker. "Non è un esperimento sull'attuale generazione di console. questo è un servizio che i nostri membri possono contare su ... Leggi la notizia su eurogamer

