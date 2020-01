Snowboard, Coppa del mondo Scuol 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Torna nel nuovo anno la Coppa del mondo di Snowboard alpino in quel di Scuol, in Svizzera. La prima tappa del 2020 vedrà disputarsi sabato un PGS, la specialità olimpica: l’Italia continua a sognare in grande dopo un inizio di stagione da sogno, con Roland Fischnaller che è in testa alla classifica. Andiamo a scoprire il programma e gli orari della manifestazione. Coppa del mondo Snowboard Scuol 2020 Sabato 11 gennaio Ore 9.00 qualifiche Ore 13.00 finali Diretta TV su Eurosport 2, diretta streaming su Eurosport Player gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse Leggi la notizia su oasport

