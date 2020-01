Reggio Calabria, la meningite uccide una ragazza di sedici anni (Di lunedì 6 gennaio 2020) Una ragazza di 16 anni è deceduta per un caso di sepsi meningococcica ad elevatissima mortalità. La direzione dell'ospedale del capoluogo calabrese invita a evitare ogni allarmismo. Intanto, in Lombardia, vaccinazioni di massa dopo i cinque casi sul Lago d’Iseo, e a Genova allerta massima, dopo i due casi nei primi giorni del 2020. Leggi la notizia su fanpage

