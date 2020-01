La crisi di M5s è un'incognita sulla tenuta del governo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il Parlamento riapre i battenti dopo la pausa per le festività natalizie. Sono all'attenzione della Camera gli ultimi decreti approvati dal Consiglio dei ministri: dal provvedimento per salvare la Banca Popolare di Bari al Milleproroghe, licenziato dal Cdm con la formula 'salvo intese' e ancora oggetto di confronto tra le forze di maggioranza, soprattutto per le norme relative alle concessioni autostradali, con l'insistenza del Movimento 5 stelle a procedere con la revoca ai Benetton. Al centro dell'attività di Camera e Senato anche il decreto Alitalia, sempre all'esame di Montecitorio, e il decreto Taranto. Si attende poi il nuovo vertice di maggioranza sulla legge elettorale: prima di Natale i giallorossi hanno svolto un giro di incontri con le opposizioni e hanno fissato un nuovo timing per l'avvio dell'iter della riforma alla Camera: secondo gli accordi intervenuti intorno ai primi ... Leggi la notizia su agi

vincereelezioni : La crisi di M5s è un'incognita sulla tenuta del governo - fisco24_info : La crisi di M5s è un'incognita sulla tenuta del governo: Il Parlamento riapre i battenti dopo la pausa per le festi… - Renato47Rm : RT @Scalalexandra: #Renzi si porta 40 Parlamentari dal PD....ma la crisi è del #M5S.......per una espulsione e qualche fuoriuscito..... Ria… -