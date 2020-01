Il Mattino: scontro tra il presidente del Celta e gli agenti di Lobotka per il prezzo del calciatore (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ieri si è giocata Celta Vigo-Osasuna, ma senza Lobotka. Il centrocampista del Celta, nonostante fosse stat convocato, è andato in tribuna. Il Mattino scrive “lo slovacco, ormai è piuttosto evidente, vuole lasciare la Galizia per andare al Napoli e lo ha ribadito proprio ieri al suo tecnico, poche ore prima la gara con l’Osasuna. E a quel punto, preso atto della volontà del calciatore, l’allenatore Oscar Garcia, che pur lo aveva inserito tra i convocati, ha deciso di mandarlo in tribuna”. Non solo. Ieri mattina il presidente del Celta, Carlos Mouriño, “ha avuto un duro scontro con gli agenti dello slovacco che insistono nel ritenere 18 milioni il prezzo giusto per far partire Lobotka. In più, ci sarebbe la promessa del presidente del Celta di lasciar partire il centrocampista in questa sessione invernale nel caso in cui una big fosse disposta a prenderlo”. Il ... Leggi la notizia su ilnapolista

