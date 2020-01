Golden Globes 2020, i vincitori: il trionfo di Succession, Fleabag e Chernobyl (Di lunedì 6 gennaio 2020) La notte di Succession, Chernobyl e Fleabag: i Golden Globe 2020 hanno deciso di premiare show già affermatisi in altre occasioni ma anche chi, nonostante il buon successo di critica, ancora era rimasto senza o con pochi premi. E' il caso di Succession, la serie tv della Hbo che riceve ben due premi, tra cui quello più importante come Miglior Drama, battendo tutte le altre serie più blasonate e quotate alla vittoria, tra cui The Morning Show, uno dei più papabili alla vigilia.Più prevedibile, invece, la scelta di Fleabag come Miglior Comedy (riconoscimento già ricevuto agli ultimi Emmy Award) e di Phoebe Waller-Bridge come Miglior Attrice, così come i due riconoscimenti andati a Chernobyl, targato sempre Hbo, nelle categorie dedicate alle Miniserie e Film-tv.Golden Globes 2020, i vincitori: il trionfo di Succession, Fleabag e Chernobyl pubblicato su TVBlog.it 06 ... Leggi la notizia su blogo

Corriere : Golden Globes 2020, a «1917» di Mendes miglior film e regia. Successo per Tarantino e ... - Agenzia_Ansa : #GoldenGlobes, Sam Mendes fa il pieno: è miglior regista, il suo '1917' premiato come miglior film. Joaquim Phoenix… - Agenzia_Ansa : #GoldenGlobes: 'Parasite' miglior film straniero #ANSA -