Gianluigi Paragone contro Luigi Di Maio: "Se la fa sotto, non vuole far votare la mia espulsione su Rousseau" (Di lunedì 6 gennaio 2020) GianLuigi Paragone passa al contrattacco, che in questo caso vuol dire 'carte bollate'. Il senatore espulso dai 5 Stelle ha presentato ricorso contro il provvedimento disciplinare che lo ha estromesso dal Movimento: "Ho conferito il mandato al mio avvocato, Eugenio Piccolo. Inoltre Lorenzo Borrè (le Leggi la notizia su liberoquotidiano

VittorioSgarbi : #movimento5purghe #movimento5patacche Espulso Gianluigi Paragone. Quando si accorgono che tra di loro c’è, incredib… - fattoquotidiano : Cosa ci faceva Gianluigi Paragone nel Movimento 5 Stelle? In realtà è questa la vera questione: non la sua uscita… - you_trend : ?? #BREAKING Il collegio dei probiviri ha espulso il Senatore Gianluigi #Paragone dal #Movimento5Stelle -