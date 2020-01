Sabato 11 Gennaio Gran Ballo Russo a Palazzo Brancaccio in onore di Anton Čechov (Di domenica 5 gennaio 2020) Gran Ballo Russo 2020 in onore di Anton Čechov, con Daria Baykalova, Maria Ermachkova e Maria Pia Ruspoli Sabato 11 Gennaio 2020 l’elegante Palazzo Brancaccio di Roma, ospiterà l’VIII Edizione del Gran Ballo Russo (la IX, se si conta il Gran Ballo dello Zar organizzato in esclusiva dalla Compagnia Nazionale di Danza Storica nel 2012). In un contesto esclusivo, il Gran Ballo Russo dara’ l’occasione di immergersi in un’atmosfera imperiale, in un ambiente ricercato accompagnato da eccellenti vini, ricche pietanze, spettacoli d’antan e danze storiche. L’VIII edizione dell’evento sarà dedicata al Grande scrittore Russo Anton Čechov e al suo capolavoro teatrale “Il giardino dei ciliegi”. Gli ospiti provenienti dalla Russia, dalla Bulgaria, dall’Italia, dalla Svizzera, dalla Francia, dalla Germania e dall’Argentina avranno l’occasione di ballare il celeberrimo Valzer N. 2 ... Leggi la notizia su romadailynews

