Rula Jebreal non andrà a Sanremo 2020: “Questione di opportunità” (Di domenica 5 gennaio 2020) La giornalista Rula Jebreal non parteciperà a Sanremo 2020: è arrivato lo stop dai “piani alti” della Rai che parlano di una “questione di opportunità”. La proposta lanciata da Amadeus nei gironi scorsi (e trapelata su molti giornali nazionali), dunque, subisce una battuta d’arresto e una bocciatura da viale Mazzini. Infatti, al momento della stipula del contratto dai vertici Rai sarebbe giunto il consiglio, rivolto ad Amadeus, di “lasciar perdere”. La partecipazione della giornalista avrebbe trasformato il Festival “in un luogo per fare politica”. Rula Jebreal non andrà a Sanremo 2020 Sembrava tutto già stabilito dopo l’incontro di Amadeus con Rula Jebreal: il conduttore di Sanremo 2020 aveva proposto al partecipazione al Festival della giornalista. Da viale Mazzini, però, arriva il no definitivo e l’invito a ... Leggi la notizia su notizie

giornalettismo : Marcia indietro della #Rai su #RulaJebreal a #Sanremo2020. La vittoria dei sovranisti che vogliono un Festival senz… - fattoquotidiano : Sanremo 2020, Rula Jebreal tra le possibile conduttrici. I sovranisti del web infuriati contro la giornalista. Dani… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Sanremo, tutti contro Rula Jebreal. È vero, il festival è proprio lo specchio del paese [di ANTONIO… -