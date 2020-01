Orchidea – Storia di un fiore malato dal 9 al 12 gennaio al Teatro Tordinona (Di domenica 5 gennaio 2020) Cosa sappiamo del Parkinson? Delle conseguenze che esso provoca? Sono queste le domande che si è posta Mariaelena Masetti Zannini quando qualche mese fa ha conosciuto Laura Rinaldoni. Quarantaseienne con diagnosi di Parkinson risalente a 10 anni fa. La conosce, la frequenta, diventano amiche. E da lì nasce l’idea di raccontare verità che molti non sanno. L’autrice e regista, già conosciuta nell’ambito teatrale per lavori come SS, Musami o Vate alle colonne del Vizio, Parole dal cielo, Il paradiso delle Vergini, Piccole donne freak e opere sul mare come Ora Era L’ira a Capri ed Eroideide a Castellammare del Golfo, decide di mettere in scena Orchidea, Storia di un fiore malato ad una sola condizione: che sia la stessa Laura a portarlo in scena. Il lavoro, sul palco del Teatro Tordinona dal 9 al 12 gennaio, diventa, quindi, il racconto della vita della Rinaldoni, che ... Leggi la notizia su romadailynews

RMagazine1 : ORCHIDEA storia di un fiore malato - CeccarelliL_ : “ORCHIDEA storia di un fiore malato” arriva al Teatro Tordinona - capitanotennis : -