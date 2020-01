Minacce di guerra fra gli ayatollah e Trump. Razzi sciiti sull’ambasciata Usa a Baghdad (Di domenica 5 gennaio 2020) Teheran: possiamo colpire 35 obiettivi americani e Tel Aviv. Washington: pronti a reagire contro 52 siti in Iran Leggi la notizia su ilsecoloxix

fabiochiusi : Dorsey e Twitter non hanno niente da dire sul presidente che twitta dichiarazioni di guerra e minacce come niente f… - francovilardo : Chiedo ai coordinatori delle sardine ed a chiunque ci stia, lasciando $alcini ai suoi deliri, di Torino di CONVOCAR… - folucar : RT @fabiochiusi: Dorsey e Twitter non hanno niente da dire sul presidente che twitta dichiarazioni di guerra e minacce come niente fosse?… -