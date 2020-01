Lazio, ancora una vittoria in extremis: 2-1 al Brescia (Di domenica 5 gennaio 2020) Lazio, ancora una vittoria in extremis: 2-1 al Brescia – Alla fine, al 91’, la Lazio è riuscita a domare l’indomabile Brescia di Balotelli. ancora una vittoria in quella che ormai è per tutti la “zona Lazio” non più la zona Cesarini. Vediamo come Inzaghi ha oggi portato a casa i preziosi tre punti. Comincia male per la Lazio. È Balotelli al 18’ a infilare il pallone alle spalle di Strakosha. La difesa laziale, imbambolata, fa a Balo il favore di lasciarlo solo consentendo al Brescia di andare in vantaggio. Poco prima, l’arbitro Manganiello non aveva convalidato un gol di Caicedo pescato in fuorigioco. Lazio senza Lucas Leiva e senza Luis Alberto è in difficoltà contro una squadra in netta ripresa che vuole uscire dalla zona retrocessione. Il Brescia perde tempo, blocca la reazione biancoceleste. Balotelli protesta per cori razzisti provenienti dai tifosi ospiti. Lo speaker dello ... Leggi la notizia su romadailynews

