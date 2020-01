Incidente corso Francia, spunta un murales per Gaia e Camilla – FOTO (Di domenica 5 gennaio 2020) Incidente corso Francia, spunta adesso un murales per Gaia e Camilla che hanno perso la vita lo scorso 21 dicembre a Roma. Nessuno dimentica e dimenticherà mai Gaia von Freymann e Camila Romagnoli, le due ragazze che lo scorso 21 dicembre hanno perso la vita a Roma dopo essere state investite dall’auto di Pietro Genovese in … L'articolo Incidente corso Francia, spunta un murales per Gaia e Camilla – FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

AM_DArcangelis : @caldarola_doc @xntgo ho letto di ragazze suicide, di se passi col rosso è normale che muori ecc. Tanto normale non… - zazoomblog : Incidente nel lago d’Iseo a Parzanica: disperso un sub di 50 anni ricerche in corso con un robot - #Incidente #d’I… - loralda81 : 6 morti, 11 feriti di cui 4 in fin di vita. Un ubriaco al volante fa praticamente una strage. Eppure qualcosa mi di… -