Harper, trovata nella neve (Di domenica 5 gennaio 2020) Questa è la storia di una magnifica cagnolona di nome Harper la quale, stava da sola lottando per la sopravvivenza in quanto si trovava in una città molto fredda dell’america settentrionale e non era aiutata da nessuno. Fortunatamente dei volontari di un’associazione locale notarono le pessime condizioni in cui Harper versava e si fermarono per aiutarla. Una volta scesi dalla macchina Harper gli diede subito confidenza e si fece coccolare un pò. Successivamente i volontari portarono Harper dal veterinario. Il responso del veterinario era terribile, disse che la cagnolona era fortemente denutrita, infreddolita ed aveva delle ferite sotto le zampe gravissime che le causavano moltissimo dolore. Probabilmente era sempre stata al caldo e la pelle si stava praticamente “bruciando”. ... Leggi la notizia su bigodino

Harper trovata Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Harper trovata