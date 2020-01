GAZZETTA – “Duemila e… venti di sfida”, si parla dell’Inter e non del Napoli (Di domenica 5 gennaio 2020) “Duemila e… venti di sfida” è il titolo principale dell’edizione odierna de La GAZZETTA dello Sport, che parla della lotta allo scudetto tra Inter e Juventus, prime a pari punti. Ancora spazio a Zlatan Ibrahimovic con “Benvenuto Ibra” e le parole di Stefano Pioli: “Il club mi ha fatto un grande regalo. Zlatan è insaziabile”. In taglio basso ci si dedica invece alla Lazio e alla Roma, rispettivamente terza e quarta della classe. “Inzaghi dà la ‘bacchetta’ a Correa” e “Dzeko-Belotti, questione di bomber”. Napoli-Inter si giocherà domani e c’è da aspettarsi più di un approfondimento sugli azzurri nel prossimo numero della rosea. Il calciomercato è ufficialmente iniziato e i rinforzi tardano ad arrivare se si fa un paragone con le altre squadre. L’ansia per il big match dell’Epifania è ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

